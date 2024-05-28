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Чанов рассказал, готов ли Фёдор Чалов к переходу в европейский чемпионат

Чанов рассказал, готов ли Фёдор Чалов к переходу в европейский чемпионат
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов порассуждал о том, готов ли нападающий красно-синих Фёдор Чалов к переходу в клуб из Европы.

— Много разговоров о возможном отъезде Чалова в Европу. Фёдор готов к новому для себя этапу?
— Да. Он отправлялся в командировку в «Базель» — оттуда вернулся другим человеком. Играя за рубежом, ты привыкаешь к европейскому футболу. А там никого не волнует, игрок ты сборной России или СССР, как было у меня. Каждый раз надо снова доказывать — это не позволяет опускаться ниже плинтуса или ниже своего уровня. Всё вместе это плюсуется. Вот мы и увидели Чалова после командировки, шагнувшего на несколько ступеней вверх, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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