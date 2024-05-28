Агент Кварацхелии подтвердил наличие предложения от «ПСЖ»

Мамука Джугели, являющийся агентом крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщил, что «ПСЖ» направил предложение по его клиенту.

«Информация об интересе со стороны саудовских клубов не соответствует действительности, но есть интерес и предложение от «ПСЖ». Всё зависит от «Наполи» и Де Лаурентиса.

Парень сейчас сосредоточен на Евро и хочет хорошо выступить в первом историческом матче сборной Грузии на крупном турнире. Он не хочет отвлекаться ни на что другое», — приводит слова Джугели сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что французский гранд готов заплатить за Кварацхелию € 60 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Кварацхелия празднует выход в финальнную часть Евро: