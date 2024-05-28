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Агент Кварацхелии подтвердил наличие предложения от «ПСЖ»

Агент Кварацхелии подтвердил наличие предложения от «ПСЖ»
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Мамука Джугели, являющийся агентом крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщил, что «ПСЖ» направил предложение по его клиенту.

«Информация об интересе со стороны саудовских клубов не соответствует действительности, но есть интерес и предложение от «ПСЖ». Всё зависит от «Наполи» и Де Лаурентиса.

Парень сейчас сосредоточен на Евро и хочет хорошо выступить в первом историческом матче сборной Грузии на крупном турнире. Он не хочет отвлекаться ни на что другое», — приводит слова Джугели сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что французский гранд готов заплатить за Кварацхелию € 60 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Кварацхелия празднует выход в финальнную часть Евро:

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