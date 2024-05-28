Орлов: Личка проиграл титул и стал лучшим в сезоне. Где логика? Кто победитель? Семак

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов не согласен с выбором главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички в качестве лучшего тренера Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2023/2024 на церемонии награждения РПЛ.

«Семак явно работал хуже, чем в прошлом году. Но в итоге выиграл чемпионство. А Марцел Личка проиграл решающий матч. По каким тогда критериям был выбор? Но я этот вопрос ставлю как риторический, не надо на него отвечать. Где логика? Кто победитель? Семак. Но у него, повторюсь, был не лучший сезон, хотя он в итоге вышел из положения.

Марцел Личка, безусловно, оживил наш футбол, но проиграл титул. Вообще, все эти премии и конкурсы, включая «Оскар», – это очень субъективно», – приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров РПЛ сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Московское «Динамо» финишировало с 56 набранными очками третьим, уступив серебро по дополнительным показателям «Краснодару».