Ван Дейк рассказал о первом общении с Арне Слотом

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сообщил, что он уже общался с новым главным тренером мерсисайдцев Арне Слотом.

«Конечно, я поздравил его и действительно был рад за него и его семью. Мы поговорили о команде и будущем, однако сейчас я полностью сосредоточен на сборной», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Напомним, Слот сменил на посту главного тренера «Ливерпуля» немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавлявшего мерсисайдцев с 2015 года. Последним местом работы Слота был нидерландский «Фейеноорд», с которым он работал с июля 2021 года. За этот период под руководством 45-лентего специалиста «Фейеноорд» провёл 148 матчей во всех турнирах, в которых 97 раз победил, 27 раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.

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