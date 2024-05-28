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Терзич назвал игроков «Боруссии», которые пропустят финал Лиги чемпионов с «Реалом»

Терзич назвал игроков «Боруссии», которые пропустят финал Лиги чемпионов с «Реалом»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал о кадровых потерях в составе команды в преддверии матча финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Напомним, в решающем матче турнира немецкая команда сыграет с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К сожалению, Рами Бенсебаини, Жюльен Дюранвиль и Матеу Морей не будут доступны в эту субботу. Что касается остальных игроков, то они готовы», — приводит слова Терзича пресс-служба дортмундской «Боруссии» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в эту субботу, 1 июня. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В роли главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». «Реал» — абсолютный рекордсмен по числу побед в турнире.

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