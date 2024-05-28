Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов: желание работать в клубе никуда не денется, но мне 73 года

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, хотел ли бы он вернуться к работе в профессиональном клубе.

— Не тянет вернуться к работе в профессиональном клубе?

— Здесь не только надо сидеть на бровке поля. Нужно соответствовать физически. Всему своё время. Желание никуда не денется, но мне 73 года. Кстати, мы первые в ЦСКА пробовали двух тренеров вратарей. Один тренер не может охватить всё. Нужно и пробивать по воротам, и смотреть на вратаря в период обучения: насколько правильно занял позицию, как идут руки и ноги. В Европе давно перешли на такой формат. Есть голова и есть ноги.

— Со своим опытом вы могли бы до сих пор работать «головой».

— Думаю, да. Так и было в последние годы — со мной был помощник. В частности, с Валерой Чижовым в Туле мы вернули не игравшего год Габулова. Мы начали работать вместе — через год он попал в состав сборной России на чемпионат мира — 2018, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тороп рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы головы: