Владимир Слишкович: ждём Промеса в «Спартаке», надеемся, он вернётся

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, есть ли у него информация относительно нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Нет, это уже старая история. Вы сами знаете, что и как с ним случилось. Надеюсь, эта история для Квинси как человека закончится хорошо. Мы ждём Промеса в «Спартаке», надеемся, он вернётся», — приводит слова Слишковича «РБ Спорт».

Напомним, Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на данное освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну.

Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Девушка Промеса выложила видео с Квинси в ночном клубе Дубая: