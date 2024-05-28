Нападающий «Рубина» Даку: чувствую себя в Казани как дома

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку рассказал о своей успешной адаптации в казанской команде.

«Каждый раз, когда подписываю контракт с клубом, считаю, что это мой новый дом. Я теперь живу в Казани и чувствую себя как дома. Здесь создали условия для меня и моей семьи. Я ценю и уважаю это», — приводит слова Даку Metaratings.

Напомним, 26-летний Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В своём первом сезоне за казанцев албанский форвард провёл во всех турнирах 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн.

«Рубин» финишировал на восьмом месте по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка в 30 матчах.