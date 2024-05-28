Экс-тренер ЦСКА Чанов объяснил, почему не устал от постоянных чемпионств «Зенита» в РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос, не устал ли он от постоянных чемпионств «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Не устал. У них сильный состав. «Газпром» может позволить себе собрать состав по просьбе главного тренера. В «Зените» исполнители достаточно высокого класса, а также идеи Сергея Богдановича Семака слились воедино. Мы работали с Семаком в одной команде, поэтому прекрасно понимаю, что он хочет и может донести до футболистов.

Возьмём самое начало, когда Сергей стал тренером. Ведь в начале было не всё так видно. Было заметно, что бразильцы не совсем понимали, чего от них хотят. На «мы — бразильцы» всё заканчивалось. Сейчас всё поменялось», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, за последние шесть лет «Зенит» шесть раз становился чемпионом России.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: