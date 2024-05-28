«Я против того, чтобы из РПЛ уезжали качественные игроки». Непомнящий — о Тюкавине

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу возможного ухода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина из московской команды в зарубежный клуб.

«У меня совершенно не такая позиция. Я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали качественные игроки, которыми мы любуемся и которые нас радуют. И если уезжают, то именно играть и ещё раз играть, а не ждать очереди или добиваться чего-то.

Я Тюкавину не рекомендую, не советую прямо сейчас сломя голову куда-то ехать. Знаю позицию и агента, и самого Тюкавина, что торопиться не надо. Может быть, в зимнее трансферное окно», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, 21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.