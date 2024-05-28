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«Аль-Наср» намерен продлить контракт с Роналду до 2026 года — talkSPORT

«Аль-Наср» намерен продлить контракт с Роналду до 2026 года — talkSPORT
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«Аль-Наср» намерен пролонгировать трудовое соглашение с 39-летним нападающим Криштиану Роналду до 2026 года. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, переговорный процесс между сторонами начнётся грядущим летом. «Аль-Наср» планирует увеличить заработную плату португальского футболиста. Подчёркивается, что на текущий момент зарплата Роналду составляет € 200 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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