Уэйн Руни сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«Считаю Месси лучшим футболистом в истории. Меня часто критикуют за то, что я называю его, говоря: «Как ты можешь говорить: «Месси», если лучший – это Роналду?» Понимаю, что кто-то может называть Месси, кто-то Роналду – они оба невероятны. Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. Но, думаю, у Месси просто чуть больше таланта, что мне нравится в игроках. В этом и причина», — приводит слова Руни Goal.

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

За свою карьеру Лионель Месси завоевал восемь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.