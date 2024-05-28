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Экс-тренер вратарей ЦСКА предположил, почему команда провела плохой сезон

Экс-тренер вратарей ЦСКА предположил, почему команда провела плохой сезон
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов порассуждал, почему красно-синие провели не лучший сезон.

— Кажется, ЦСКА провёл слабый сезон. Почему?
— Плохой сезон. Я не могу понять, почему ЦСКА никак не справился с одной бедой — голами на последних минутах. Ещё бы очков 15 — уже бы за что-то боролись наверху. Возможно, здесь проблема в психологии, но надо находиться в команде, чтобы понять, что действительно происходит. Сезон у ЦСКА получился кувырком, было много травм. Команда же строится по хребту: вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники. Как раз в хребте у нас и возникли проблемы. Возможно, до конца не сработала селекция. Сколько нам приходилось играть мальчишками? Слава богу, что академия работает исправно.

— ЦСКА остро нуждается в усилении летом?
— Однозначно. Нужно усиление во всю среднюю линию. Практически все голы забивались из центральной зоны, где играют защитники и полузащитники. Но будет неплохо, если у нас появится ещё один нападающий, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ ЦСКА занял шестое место.

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