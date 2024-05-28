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Геннадий Орлов: Артур и Педро матчем с «Ростовом» оправдали вложенные в них деньги

Геннадий Орлов: Артур и Педро матчем с «Ростовом» оправдали вложенные в них деньги
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, оправдал ли крайний нападающий «Зенита» Артур своим «золотым» голом в ворота «Ростова» в матче 30-го тура РПЛ (2:1) средства, вложенные в его трансфер.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«Ещё бы! И не только Артур, но и Педро – это же он пробил в том моменте, когда мяч попал сразу в две руки игроков «Ростова» и был назначен пенальти. Сразу две руки! Фортуна улыбается Сергею Богдановичу. Не случайно он молит бога», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» минувшей зимой. Сине-бело-голубые заплатили за бразильского футболиста € 15 млн. Артур принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых отметился тремя голами.

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