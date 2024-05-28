Геннадий Орлов: Артур и Педро матчем с «Ростовом» оправдали вложенные в них деньги

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, оправдал ли крайний нападающий «Зенита» Артур своим «золотым» голом в ворота «Ростова» в матче 30-го тура РПЛ (2:1) средства, вложенные в его трансфер.

«Ещё бы! И не только Артур, но и Педро – это же он пробил в том моменте, когда мяч попал сразу в две руки игроков «Ростова» и был назначен пенальти. Сразу две руки! Фортуна улыбается Сергею Богдановичу. Не случайно он молит бога», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» минувшей зимой. Сине-бело-голубые заплатили за бразильского футболиста € 15 млн. Артур принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых отметился тремя голами.

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