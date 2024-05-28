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Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан: постараемся выиграть РПЛ в следующем сезоне

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан: постараемся выиграть РПЛ в следующем сезоне
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид подвёл итоги чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Краснодар» попытается добиться в следующем сезоне той цели, которую он не смог реализовать сейчас. Спасибо богу за этот сезон, спасибо, что мы смогли занять второе место. Мы сделаем всё возможное в следующем году», — приводит слова Кобнана Metaratings.

Напомним, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Если бы «Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом», то титул чемпиона страны достался бы «Краснодару».

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