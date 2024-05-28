Геннадий Орлов: сейчас было бы логично вернуть Козлова из «Балтики» в «Зенит»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Балтика» — «Зенит», в контексте противостояния сине-бело-голубых с их воспитанником Данилой Козловым, выступающим за калининградский клуб.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«В этом матче вообще главная интрига – Козлов против «Зенита». Как он будет выглядеть? В матче чемпионата, как мне показалось, он был не очень заметен, а вот в играх против других соперников – совсем наоборот. И логично было бы сейчас Козлова возвратить в «Зенит», потому что он растёт, он воспитанник академии. А команду надо строить именно из своих игроков, к тому же видно, как он харизматичен. И если тренер на него будет рассчитывать, то он сейчас придётся «Зениту» ко двору. Но тут многое зависит от тренерской работы», – приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, Козлов находился в системе «Зенита» с 2022 года, пока минувшей зимой не был продан в «Балтику». В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

Матч «Балтика» — «Зенит» состоится 2 июня и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

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