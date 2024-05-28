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Вячеслав Чанов ответил, есть ли в России молодые вратари на перспективу

Вячеслав Чанов ответил, есть ли в России молодые вратари на перспективу
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался по поводу потенциала российского вратарского цеха.

«Они не могут возникать каждый день — это закон. Тут идёт волнообразно, как и в случае с полевыми футболистами. Появилась волна, о которой мы говорим сейчас. Какое-то время они занимают ведущую позицию в своих клубах. Ставить туда искусственно молодого вратаря — неправильно. Футбол — это спорт. А в спорте вы должны доказать, что сильнее того человека, который сейчас находится в воротах.

Возьмём тот же пример с ЦСКА. Конкуренты должны переиграть Акинфеева. А не так: «Ты моложе, поэтому становись в ворота». Так не бывает. Ни один тренер не решится проигрывать, но лишь бы молодого ставить», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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