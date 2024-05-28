Чанов не считает предательством ЦСКА возможный переход Помазуна в «Спартак»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал вероятный переход арендованного у армейцев вратаря «Урала» Ильи Помазуна в московский «Спартак».

— Вам жалко Помазуна, который, кажется, уже всем всё доказал?

— Да. Я делал ставку на Помазуна, понимал, что он будет рядом с Игорем. Илья дождался момента, когда понял, что устал просто сидеть. Посмотрите, сколько пользы он приносит «Уралу».

— Можно считать предательством, если Помазун окажется в «Спартаке»?

— Не думаю, что тут какое-то предательство. Он идёт не из ЦСКА, а из «Урала». Можно вспомнить сколько угодно вратарей, как тот же Овчинников переходил или Дима Гончаров, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем сезоне Помазун принял участие в 33 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.