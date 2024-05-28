Владимир Слишкович: могу сказать точно — в «Спартаке» играют лучшие российские футболисты

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, не кажется ли ему, что нынешний состав красно-белых неконкурентоспособен, чтобы стать чемпионом.

«Почему неконкурентоспособен? Он конкурентоспособный. Есть много примеров, когда тот же «ПСЖ» тратит большие деньги, а Лигу чемпионов выиграть не может. В «Спартаке» играют лучшие российские футболисты в лиге — это я могу сказать вам точно. У них есть качества, чтобы прогрессировать и становиться лучше. С каждым годом команда будет только лучше и лучше», — приводит слова Слишковича «РБ Спорт».

Напомним, по итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место. Слишкович был назначен на свою должность 14 апреля 2024 года. За этот период красно-белые приняли участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пять раз победили, три раза сыграли вничью и один раз уступили. С сезона-2024/2025 «Спартак» возглавит Деян Станкович.

Бабич хромая покидает стадион: