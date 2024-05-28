Спортивный директор «Боруссии» Д не стал исключать переход в клуб Гринвуда

Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель не стал исключать переход летом в клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который провёл прошедший сезон на правах аренды в испанском «Хетафе».

«Я не хочу сейчас говорить о каких-либо слухах (сказал Кель в ответ на вопрос о возможном переходе Гринвуда. — Прим. «Чемпионата»), потому что это не имеет смысла. Давайте сначала сыграем финал в субботу.

Конечно, у нас есть планы на следующий сезон, и мы обсудили множество сценариев, но давайте сосредоточимся на субботе, а потом посмотрим, как двигаться дальше», — приводит слова Келя Daily Mail.

В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Напомним, финал Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом», состоится в эту субботу, 1 июня. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.