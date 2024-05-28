Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов назвал главную беду в российском футболе

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о существенных проблемах отечественного вратарского цеха.

«Я не могу сказать однозначно. У всех вратарей были плюсы и минусы. Не буду указывать вратарским пальцем. Хочу сказать, что ребята среднего возраста не опускаются по уровню, к ним надо подтягиваться. Возьмём Латышонка. Я за ним смотрю уже два года — мне очень нравится, как он играет, его стиль, харизма и спокойствие. И смотрим на Беленова в «Факеле» — сколько он тащит! А возраст и опыт у них разные. Я хочу сказать не о людях, а о нашей вратарской школе. Мы очень рады, что всё прижилось и продолжает развиваться.

Наша единственная беда сейчас не только во вратарской истории — это отсутствие возможности проверить себя в Европе. Нам не с кем сравнивать. Опять же, сделаем простой ход: кто играл в «Карабахе»? Лунёв вроде неплохо о себе заявил в Европе (смеётся). Вот мы и проверили человека из нашей школы.

Нам кажется, что молодых вратарей нет, но они есть и будут появляться. Я опять обращусь к ЦСКА, потому что эта команда мне ближе. Славе Торопу потихоньку доверяют и двигают вперёд — он стал больше играть. А он ещё совсем молодой человек. Случилась с ним беда — вышел третий вратарь ЦСКА. Шайхутдинов достойно провёл матч: играл на выходах, подсказывал, начинал атаки. Вопросов не возникло. А в пенальти иной раз очень сильно помогает опыт», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.