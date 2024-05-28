Агент Едвая заявил, что игрок пошёл на понижение зарплаты ради перехода в «Панатинаикос»

Футбольный агент Срджан Еремич, представляющий экс-защитника «Локомотива» Тина Едвая, обосновал полноценный переход хорвата в греческий «Панатинаикос». Минувший сезон футболист провёл в этом клубе на правах аренды.

«Тину всё нравится в «Панатинаикосе». Да, он пошёл на небольшое понижение зарплаты, если сравнивать с той, что была в «Локомотиве», но его всё устраивает. Дела Едвая в команде идут неплохо, он выиграл Кубок Греции. Главное, что Тин получает игровую практику. Знаю, что Едваю очень нравится Москва и он очень позитивно отзывается о времени, проведённом в «Локомотиве», — приводит слова Еремича «Матч ТВ».

К «Локомотиву» Едвай присоединился в июле 2021 года. Железнодорожники подписали четырёхлетний контракт с хорватом, заплатив «Байеру» € 4 млн. Летом 2023-го Тин присоединился к «Панатинаикосу» на правах аренды. В сезоне-2023/2024 футболист провёл 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего хорвата в € 2,5 млн.