Участниками Кубка памяти Казачёнка станут представители шести стран

С 31 мая по 2 июня в Академии «Зенита» пройдёт XIV Международный турнир памяти бывшего нападающего сине-бело-голубых Владимира Александровича Казачёнка. Об этом информирует официальный телеграм-канал «Газпром»-Академия ФК «Зенит».

В турнире примут участие команды 2008 года рождения — «Зенит», сборная Беларуси, «Кайрат» из Республики Казахстан, «Црвена Звезда» из Сербии, «Сепахан» из Ирана и «Алтынорду» из Турции.

Кубок, названный в честь легендарного нападающего сине-бело-голубых, проходит в «Газпром»-Академии «Зенита» с 2009 года, директором которой Владимир Александрович Казачёнок работал с 2013 года. В 2017 году, за месяц до старта очередного Кубка Казачёнка, Владимира Александровича не стало — с этого момента к названию турнира добавилось слово «памяти».

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