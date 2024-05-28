Экс-игрок «Факела» Магаль: я благодарен Ташуеву за доверие, он многое мне дал

Бывший защитник «Факела» Руслан Магаль, об уходе которого ранее объявил воронежский клуб, прокомментировал свой вклад в успехи «Факела» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги, отметив роль бывшего главного тренера воронежцев Сергея Ташуева.

«Как оценю минувший сезон для себя? Неплохо, особенно под руководством Сергея Абуезидовича (Ташуева). Я очень ему благодарен за доверие, за то, что поставил на другую позицию, на которой я более комфортно себя чувствовал. Он многое мне дал. Были яркие игры на протяжении этого сезона — с «Ахматом», «Спартаком», «Динамо», — приводит слова Магаля «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний Магаль провёл в минувшем сезоне за «Факел» во всех турнирах 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Воронежцы завершили минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.