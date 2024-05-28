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Дмитрий Черышев назвал срок, на который продлил контракт с «Шинником»

Дмитрий Черышев назвал срок, на который продлил контракт с «Шинником»
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Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, что продлил контракт с клубом на один год.

— Мы продлили контракт с «Шинником».

— На год?
— Да, следующий сезон проведу в «Шиннике», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Ранее пресс-служба ярославского «Шинника» сообщила, что клуб продлил контракт с главным тренером Дмитрием Черышевым. При этом срок нового соглашения с 55‑летним специалистом не разглашался.

Черышев возглавил «Шинник» в декабре 2023 года. Свою тренерскую карьеру российский специалист начал в 2003 году. Тренер является отцом футболиста Дениса Черышева, известного своими выступлениями в составе мадридского «Реала», «Севильи», «Вильярреала», «Валенсии» и сборной России.

«Шинник» по итогам сезона-2023/2024 Первой лиги занял седьмое место, набрав 51 очко за 34 матча.

Турнирная таблица Первой лиги
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