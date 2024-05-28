Евро-2024 в России покажут «Матч ТВ» и Окко

Чемпионат Европы по футболу – 2024 в Германии покажут в России телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.

«Ключевой европейский футбольный турнир впервые окажется в эфире двух лидирующих платформ, транслирующих спорт, и станет первым шагом в рамках сотрудничества Okko и «Матч ТВ».

«Матч ТВ» и Okko будут показывать матчи 24 сильнейших национальных команд в рамках Евро-2024 с 14 июня по 14 июля. Расписание трансляций и формат показа турнира будут анонсированы «Матч ТВ» и Okko дополнительно», — написано на официальном сайте «Матч ТВ».

«Прежде всего очень рада, что мы можем порадовать зрителей канала «Матч ТВ» и показать событие такого масштаба, как чемпионат Европы по футболу. Это потребовало наших больших усилий, но это того стоило, потому что болельщики по всей России получат удовольствие от футбольного праздника.

За развитием ситуации по показу чемпионата Европы наблюдал весь рынок. Я очень благодарна коллегам, что, несмотря на всю сложность переговоров, благодаря конструктивной позиции всех участников сделки нам удалось выйти на финишную прямую.

Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с Okko», — приводит слова заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тины Канделаки сайт «Матч ТВ».

Евро-2024: итоговый список команд: