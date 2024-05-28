Агент Зайнутдинова: к Бактиёру есть интерес от топ-клубов РПЛ, но нам это неинтересно

Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника турецкого «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, прокомментировал возможное возвращение казахстанского футболиста в РПЛ.

«К Бактиёру действительно есть постоянный интерес от топ-клубов РПЛ. Но у игрока была мечта попробовать себя в другом чемпионате, и она остаётся. Звонки из России поступают, но я знаком со всеми руководителями. Они могут спросить: «Можем ли поговорить?», но на данный момент ответ таков – нам неинтересно. На этом всё заканчивается», — приводит слова Новикова Vesti.kz.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов перебрался в «Бешикташ» из московского ЦСКА летом 2023 года. Сумма трансфера, по информации интернет-портала Transfermarkt, составила € 4,5 млн. В составе турецкой команды 26-летний казахстанец провёл в минувшем сезоне во всех турнирах 37 матчей, в которых отметился одним голом.