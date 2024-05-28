Чанов рассказал о работе во вратарской академии, созданной совместно с Акинфеевым

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о работе во вратарской академии, которая была создана совместно с голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым.

«Есть академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, я её директор, это мой основной род деятельности. У нас чисто вратарская академия, которых не так много в России. Мы работаем не только с детьми — возраст начинается с 2015 года рождения до 35 лет. Сейчас у нас 80 человек, бывают вратари из Второй лиги, которые приходят для поддержания формы. Мы никого никуда не продаём, не забираем. Просто учим ребят тому, чего зачастую не хватает в других академиях — вратарскому мастерству», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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