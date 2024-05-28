Агент форварда «Ростова» Роналдо высказался о будущем футболиста в команде

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, ответил на вопрос об адаптации бразильского форварда в клубе из Ростова-на-Дону.

«Сейчас он собирается как следует отдохнуть, после чего снова сконцентрируется исключительно на футболе. Он получает удовольствие от города, от игры за «Ростов», но будущее знает только бог, поэтому я не вправе давать громкие обещания. Я не удивлён, что Роналдо сразу удалось закрепиться в «Ростове». Я и мой партнёр Фабио Менезеш довольны его прогрессом в России», — приводит слова Гранхи Metaratings.

Напомним, 23-летний Роналдо перешёл в «Ростов» из болгарского «Левски» минувшей зимой. В нынешнем сезоне бразилец провёл в составе ростовчан во всех турнирах 15 игр, в которых успел отметиться шестью голами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роналдо в € 1,8 млн.