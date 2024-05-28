Березовский: в этом сезоне чемпионство «Зенита» получилось тяжёлым

Бывший голкипер «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский, ныне являющийся тренером вратарей «Ноа» и сборной Армении, оценил чемпионскую гонку в завершившемся сезоне РПЛ.

«По сравнению с другими годами, в этом сезоне чемпионство «Зенита» получилось тяжёлым, потому что всё решилось в последнем туре. Не думаю, что это самый слабый «Зенит» за последние шесть лет. Обычно чемпиону необходимо 60 очков, сейчас набрали меньше. Это говорит о том, что все команды в России сравнялись по уровню.

«Динамо» не хватило опыта, были необоснованные потери очков, как с «Ростовом». Финальная игра в Краснодаре проходила на больших нервах для футболистов, это могло повлиять на счёт», – приводит слова Березовского Metaratings.

Напомним, после 30 туров РПЛ сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Московское «Динамо» финишировало с 56 набранными очками третьим, уступив серебро по дополнительным показателям «Краснодару».

Если бы «Динамо» не потеряло очки с «Краснодаром» в очном матче последнего тура РПЛ, в котором «быки» выиграли со счётом 1:0, то стало бы победителем турнира. Перед последним туром портал Opta давал 30% на то, что чемпионом станет «Зенит».

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