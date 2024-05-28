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Чанов: разговоры об отставке Федотова из ЦСКА не имеют смысла, легко кого-то обвинять

Чанов: разговоры об отставке Федотова из ЦСКА не имеют смысла, легко кого-то обвинять
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался относительно слухов о возможном увольнении российского специалиста Владимира Федотова с поста главного тренера красно-синих.

«Эти разговоры не имеют смысла. Мы можем подвести итог, что сезон для ЦСКА получился действительно неудачным. Но кричать из-за забора — это неправильно. Мы видели и прекрасные матчи в исполнении ЦСКА, и матчи, где в конце просто хотелось плюнуть. Легко обвинять кого-то, но в клубе всё взаимосвязано», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появлялась информация, что Федотов может быть назначен на пост главного тренера «Рубина».

57-летний специалист тренирует ЦСКА с июня 2022 года.

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