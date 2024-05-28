Игонин: надо искать причины невызова Эраковича в сборную Сербии на Евро-2024 в другом

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал отсутствие защитника сине-бело-голубых Страхини Эраковича в заявке сборной Сербии на Евро-2024. Ранее национальная команда объявила свой состав на предстоящий турнир.

«Мы же не знаем, какая у них там специфика и вообще задачи главного тренера. По уровню российского чемпионата к Эраковичу не так много вопросов. Не думаю, что здесь есть какие-то другие вещи, кроме тактических. В отношении уровня – разницы большой не вижу.

В сборных, помимо чисто игровых качеств, много всяких различий, связанных с коллективом, тренером, отношением, умением работать в команде. По спортивным критериям Эраковичу вполне нашлось бы место в сборной. Нужно искать причины в другом», — приводит слова Игонина Vprognoze.ru.

Напомним, Эракович присоединился к «Зениту» летом 2023 года. В нынешнем сезоне серб провёл 36 матчей за сине-бело-голубых и записал на свой счёт три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.