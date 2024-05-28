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Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов вспомнил самый запоминающийся момент финала Кубка УЕФА

Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов вспомнил самый запоминающийся момент финала Кубка УЕФА
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился воспоминаниями от выступления армейцев в финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005, в котором красно-синие обыграли «Спортинг» (3:1) и стали победителями турнира.

— Суперкубок УЕФА — самое яркое воспоминание с ЦСКА?
— Это апофеоз. Но каждый сезон был ярким. Мы выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

— Что вспоминается из финала в Лиссабоне?
— Когда всё закончилось. Была сумасшедшая радость. Я всегда напоминаю молодым вратарям, что такое ввод мяча вратарём в игру. Вспомните третий гол в том финале. Можно было бы сидеть и ждать, но Игорь ввёл мяч сразу, Карвальо — в центр, отдал на Вагнера — забили третий мяч. Это и есть характер команды.

— Какие были ощущения после проигранного первого тайма?
— Валерий Георгиевич сумел найти нужные слова — он всегда этим отличался. Самое главное, что никто из ребят не был против выиграть тот матч (смеётся). Так формировался характер ЦСКА, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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