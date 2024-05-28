Хави хочет получить от «Барселоны» € 2,5 млн за досрочное расторжение контракта — MD

Главный тренер «Барселоны» Хави, который будет уволен по окончании нынешнего сезона, хочет, чтобы сине-гранатовые выплатили ему € 2,5 млн за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский специалист желает получить от каталонского клуба € 2,5 млн, поскольку именно такую сумму он сам заплатил «Аль-Садду» за расторжение контракта в 2021 году, которое было необходимо для того, чтобы возглавить «Барселону».

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Хави решил отказаться от компенсации ввиду тяжёлого финансового положения клуба. Контракт 44-летнего специалиста был рассчитан до лета 2025 года.

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181: