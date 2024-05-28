Агент Станислава Магкеева подтвердил, что защитник покинет «Локомотив»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, ответил на вопрос о будущем футболиста в московской команде.

«Локомотив» не стал продлевать контакт с Магкеевым. По Стасу ведём переговоры с клубами РПЛ», — приводит слова Клюева Sport24.

25-летний Станислав Магкеев оказался в системе московского «Локомотива» в 2014 году. Он провёл за основную команду железнодорожников 79 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Магкеев ни разу не появился на поле. «Локомотив» завершил сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

Ранее о том, что «Локомотив» летом расстанется с Магкеевым, сообщил «Чемпионат».