Чанов: непонятно, как можно приглашать вратаря из Африки на родину великого Яшина

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов раскритиковал клубы за трансферы голкиперов из-за рубежа.

«Мы выравняли ту непростую ситуацию, которая у нас была раньше, — появлялись вратари из-за рубежа. Мне было непонятно, как можно на родину великого Льва Яшина приглашать вратаря из Африки. Сейчас этого нет. Мы проходим лицензирование, как положено в Европе, а также проводим собственные семинары. Нас трое, кто одним из первых начал это движение: я, Кафанов и Миша Бирюков. Слава богу, что нам помогают», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, легендарный голкипер московского «Динамо» Лев Яшин становился пятикратным чемпионом СССР, золотым призёром Олимпиады 1956 года и чемпионом Европы в 1960 году, а также он единственный из вратарей, кто получал «Золотой мяч».