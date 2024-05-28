В «Оренбурге» допустили продажу Лукаса Веры этим летом

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб будет готов продать атакующего полузащитника Лукаса Веру в случае, если поступит устраивающее стороны предложение.

«Нам неизвестно, есть ли сейчас к нему интерес у клубов. Если он принесёт предложение от другого клуба, иностранного или российского, мы его очень внимательно рассмотрим. Удовлетворим, если будет выгодно как для игрока, так и для клуба», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

27-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса Веры в € 3 млн.