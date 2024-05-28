«Наполи» после назначения Конте намерен подписать Дибалу

Итальянский «Наполи» после завершения переговоров о назначении на пост главного тренера команды Антонио Конте намерен осуществить переход нападающего «Ромы» Пауло Дибалы. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, приоритетом «Наполи» является завершение переговоров с Конте о подписании трёхлетнего контракта, а затем клуб готов переключить внимание на трансферный рынок. Одним из игроков, которых хочет купить «Наполи», является Дибала.

У 30-летнего аргентинского форварда осталось чуть больше года по его контракту с «Ромой», который содержит пункт о сумме отступных в размере € 12 млн для иностранных клубов и € 20 млн для команд из Серии А.

Напомним, в нынешнем сезоне Дибала принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.