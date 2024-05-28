Кроос рассказал, как он принял решение завершить карьеру

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился тем, как он пришёл к решению о завершении своей карьеры после Евро-2024.

«Я думал об этом уже несколько месяцев, но потом, в апреле, у меня возникло ощущение, что это настолько хороший сезон, что мне будет очень сложно сыграть лучше в следующем», — приводит слова Крооса Marca.

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Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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