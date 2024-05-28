Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос рассказал, как он принял решение завершить карьеру

Кроос рассказал, как он принял решение завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился тем, как он пришёл к решению о завершении своей карьеры после Евро-2024.

«Я думал об этом уже несколько месяцев, но потом, в апреле, у меня возникло ощущение, что это настолько хороший сезон, что мне будет очень сложно сыграть лучше в следующем», — приводит слова Крооса Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

Известные дети спортсменов:

Материалы по теме
Тони Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android