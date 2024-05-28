В «Оренбурге» подтвердили, что Арсен Адамов вернётся в «Зенит»

Президент «Оренбурга» Алексей Еремякин высказался о будущем крайнего защитника Арсена Адамова в команде.

«Мы бы хотели, но есть игрок и клуб, которому он принадлежит. Сам Арсен в интервью заявил, что хотел бы вернуться в «Зенит». Видимо, намерений остаться в «Оренбурге» у него нет. Если это так и мы расстаёмся — большое ему спасибо, он нам здорово помог, молодец. Дай бог каждому с такой самоотверженностью отстаивать интересы команды. Если сложится так, что продолжим работать, то будем это делать на хорошем уровне», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

Напомним, права на защитника принадлежат «Зениту». За «Оренбург» он выступает на правах аренды. Действующий контракт Адамова с командой Сергея Семака рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в «Оренбурге» провёл во всех турнирах 26 матчей, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи.