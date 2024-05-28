Для стадиона «Алании» потратили 30 млн рублей на лампы, которые не подошли для него

Для реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе, который является домашней ареной «Алании», на сумму 30 млн рублей закупили лампы освещения, которые не подошли для использования по нормам телевидения. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Проблемы с новыми лампами освещения могут сказаться на сроках сдачи стадиона. При этом глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло во время недавнего выступления заявил, что «Алания» проведёт домашний матч на своём стадионе уже в августе 2024 года. В завершившемся сезоне Первой лиги «Алания» проводила свои домашние матчи на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Напомним, год назад «Алания» заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023 и получила право сыграть стыковые матчи за право попасть в РПЛ, однако клубу отказали в лицензировании из-за проблем со стадионом, и вместо неё выступила «Родина». На тот момент ещё не были закончены монолиты, но при этом уже проржавела арматура, а также рабочие не приступали к отделке и коммуникациям.

По итогам завершившегося сезона Первой лиги «Алания» заняла восьмое место, набрав 49 очков за 34 матча.