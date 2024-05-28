«Факел» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами

Футбольный клуб «Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с четырьмя футболистами команды. Воронежцы продлили соглашения с вратарями Александром Беленовым и Виталием Гудиевым, а также с полузащитником Ираклием Квеквескири и нападающим Хызыром Аппаевым.

Сроки новых контрактов с указанными игроками не уточняются.

Ранее «Факел» объявил об уходе шестерых футболистов. Так, команду покинули Руслан Магаль, Андрей Мендель, Кирилл Суслов, Роман Акбашев, Игорь Калинин и Николай Поярков.

Воронежский клуб завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.