Агент экс-хавбека «Факела» Акбашева сообщил о предложениях по футболисту

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы бывшего полузащитника «Факела» Романа Акбашева, прокомментировал будущее футболиста после ухода из воронежской команды. Сегодня, 28 мая, «Факел» объявил о расставании с игроком.

«По Роману Акбашеву, который покинул «Факел», уже есть предложения. Сейчас их обсуждаем, работаем в этом направлении. Клубы РПЛ? Скоро всё узнаете. Вариант с Европой вряд ли возможен», — приводит слова Клюева Sport24.

32-летний Акбашев выступал за «Факел» с января 2024 года, вернувшись из «Ростова». В минувшем сезоне полузащитник провёл за воронежцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.