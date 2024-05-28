Гендиректор «Акрона»: с уважением относимся к «Уралу», но постараемся победить

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов поделился ожиданиями от стыковых матчей за право на выступление в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), в которых тольяттинцы сыграют с екатеринбургским «Уралом».

«Настрой у команды боевой, хотим победить «Урал». Будем к этому максимально готовиться. Лёгких соперников в стыковых матчах не бывает. С уважением относимся к «Уралу», но постараемся в двух играх добиться необходимого результата», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Напомним, первый переходной матч за право на участие в РПЛ между «Уралом» и «Акроном» пройдёт завтра, 29 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится 1 июня в Тольятти.