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Гендиректор «Акрона»: с уважением относимся к «Уралу», но постараемся победить

Гендиректор «Акрона»: с уважением относимся к «Уралу», но постараемся победить
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Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов поделился ожиданиями от стыковых матчей за право на выступление в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), в которых тольяттинцы сыграют с екатеринбургским «Уралом».

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настрой у команды боевой, хотим победить «Урал». Будем к этому максимально готовиться. Лёгких соперников в стыковых матчах не бывает. С уважением относимся к «Уралу», но постараемся в двух играх добиться необходимого результата», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Напомним, первый переходной матч за право на участие в РПЛ между «Уралом» и «Акроном» пройдёт завтра, 29 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится 1 июня в Тольятти.

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