Чанов — о Файзуллаеве: кто думал, что какой-то маленький узбек будет так играть?

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил переход прошлым летом в стан армейцев полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Игрок получил премию РПЛ «Открытие сезона».

«Мы говорили про молодых вратарей. Молодые футболисты каждый сезон появляются и становятся открытиями. Посмотрите на ЦСКА. Казалось бы, они шестые-седьмые, но кто думал, что какой-то маленький узбек приедет и будет так играть? Говорилось, что ни роста, ни веса, что вообще непонятный персонаж. В итоге он стал одним из главных открытий нашего чемпионата. Каждый на своём месте и должен доказывать. Конечно, обидно, что нас не пускают на международные турниры. Они делают очень глупо», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и содержит пункт о продлении ещё на один сезон. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.