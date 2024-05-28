Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чанов — о Файзуллаеве: кто думал, что какой-то маленький узбек будет так играть?

Чанов — о Файзуллаеве: кто думал, что какой-то маленький узбек будет так играть?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил переход прошлым летом в стан армейцев полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Игрок получил премию РПЛ «Открытие сезона».

«Мы говорили про молодых вратарей. Молодые футболисты каждый сезон появляются и становятся открытиями. Посмотрите на ЦСКА. Казалось бы, они шестые-седьмые, но кто думал, что какой-то маленький узбек приедет и будет так играть? Говорилось, что ни роста, ни веса, что вообще непонятный персонаж. В итоге он стал одним из главных открытий нашего чемпионата. Каждый на своём месте и должен доказывать. Конечно, обидно, что нас не пускают на международные турниры. Они делают очень глупо», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и содержит пункт о продлении ещё на один сезон. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.

Материалы по теме
«Показываю наши упражнения в УЕФА — у них глаза на лоб лезут». Он подарил России Акинфеева
Эксклюзив
«Показываю наши упражнения в УЕФА — у них глаза на лоб лезут». Он подарил России Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android