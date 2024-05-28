Экс-игрок ЦСКА Языджи: приезжать играть в Россию было нелогично

Атакующий полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи рассказал о своём переходе в московский ЦСКА на правах аренды, который состоялся в январе 2022 года.

«Как я мог, будучи чемпионом Франции и важным игроком для «Лилля», оказаться в аренде в России? Это было нелогично. Я всё объясню, когда придёт время, ведь болельщики и люди, которые всегда меня поддерживали, заслуживают знать это.

Мне понравилось, что я перешёл в ЦСКА. Когда я пришёл в команду, уже началась СВО, и многие иностранцы захотели уйти. Я решил остаться, отблагодарив руководство за доверие, и они были удивлены. Мне удалось войти в историю, забив восемь голов в своих первых шести играх, обыграть «Спартак», который ЦСКА не побеждал на выезде более 20 лет. Москва оказалась потрясающим городом, чемпионат был лучше, чем я того ожидал. Я чуть было не подписал с ним [ЦСКА] полноценное соглашение», — приводит слова Языджи So Foot.

Напомним, турецкий футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя ассистами.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: