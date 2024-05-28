Экс-тренер ЦСКА Чанов: Игнашевич с «Балтикой» показал — он умеет работать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил работу наставника «Балтики» Сергея Игнашевича в завершившемся сезоне РПЛ.

— Владимир Габулов говорил, что не стал бы откладывать в долгий ящик назначение Игнашевича в ЦСКА. Что вы думаете об этом?

— Это не нам решать. Но Сергей с «Балтикой» показал — он умеет работать. В концовке сезона команде не хватило очков, потому что более компетентные футболисты приехали слишком поздно. Но я согласен с Володей в отношении характера Сергея. Мы знаем Игнашевича как мастера. Он играл в тот момент, когда была позиция последнего защитника, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть калининградский клуб после финала Кубка России.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 16-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.

Евро-2024: итоговый список команд