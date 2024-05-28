«Рубин» анонсировал продление контракта с Рашидом Рахимовым

Пресс-служба «Рубина» опубликовала в телеграм-канале клуба необычное видео, на котором на столе, расписанном подписью, содержащей инициалы главного тренера казанцев Рашида Рахимова, разлетаются бумаги.

К сообщению пресс-службы также прикреплены два эмодзи, символизирующие надпись и бумагу.

Рашид Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Под его руководством казанцы провели 44 матча, в которых команда одержала 19 побед, потерпела 15 поражений и 10 игр свела к ничейному результату. По итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Рубин» финишировал на восьмом месте. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка в 30 матчах.

Ранее в СМИ появились сообщения, что тренер продлил контракт с «Рубином» на два года.