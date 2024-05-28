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Источник: Рахимов продлил контракт с «Рубином» на два года

Источник: Рахимов продлил контракт с «Рубином» на два года
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подписал новый контракт с казанским клубом, рассчитанный на два года. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сегодня, 28 мая, состоялась встреча Рахимова с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который высоко оценил работу 59-летнего специалиста. Действующее трудовое соглашение Рахимова рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, Рахимов был назначен на должность главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. По итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал 42 очка и расположился на восьмой строчке. Всего под руководством Рахимова «Рубин» провёл 44 матча во всех турнирах, в которых 19 раз победил, 10 раз сыграл вничью и 15 раз потерпел поражение.

До работы в «Рубине» Рахимов тренировал «Уфу», «Ахмат», «Амкар», московский «Локомотив».

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