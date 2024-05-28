Кроос: «Реал» продолжит побеждать без меня, как делал это после ухода Роналду и Рамоса

34-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, почему он завершает карьеру раньше, чем 38-летний хавбек «сливочных» Лука Модрич.

«Лука и я немного по-разному смотрим на то, как завершать карьеру. Я всегда хотел закончить её в прекрасное время, когда моё тело по-прежнему хорошо функционирует. Надеюсь, что после ухода на пенсию у меня останется много лет жизни впереди.

«Реал» сначала будет играть без Крооса, потом — без Модрича. Ранее он играл без Криштиану [Роналду] и без Рамоса, но он всё равно продолжит побеждать», — приводит слова Крооса Marca.

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Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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